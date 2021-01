Flora e Gilberto Gil confirmam diagnóstico para Covid-19, mas já estão recuperados

PUBLICIDADE

SÃO PAULO, SP

O cantor Gilberto Gil, 78, e sua mulher, Flora, 60, receberam diagnóstico para a Covid-19. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Góis e confirmada pelo casal em suas redes sociais. Os dois, no entanto, já estariam recuperados.

Gil e Flora afirmaram no Instagram que receberam o diagnóstico positivo em dezembro, mas felizmente pegaram “uma cepa branda que não nos abateu e nos deixou mais seguros e tranquilos”. Acompanhados pela médica Margareth Dalcolmo, eles já receberam alta.

“Estamos bem. Agora é continuar cuidando, usar máscara e aguardar a vez para tomar vacina”, afirmaram os dois nas redes sociais. Flora ainda completou afirmando que o casal segue, neste sábado (30), para Salvador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No último dia 10, Gil e Flora usaram suas redes sociais para comemorar o nascimento das netinhas gêmeas Pina e Roma. “A família Gil está em festa. Nasceram as duas mais novas netinhas do Vovô Gil e da Vovó Flora: as irmãs gêmeas Roma e Pina. Parabéns aos orgulhosos papais José Gil e Mariá Pinkusfeld. Axé”.

Vários famosos foram vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia, em março do ano passado. Recentemente, morreram o músico Genival Lacerda, 89, as atrizes Nicette Bruno, 87, e Christina Rodrigues, 57, e o ator Eduardo Galvão, 58, em decorrência da doença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da FolhaPress