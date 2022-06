Filho de Gabi Brandt faz web se derreter com fofura

O caçula Henri, de 1 ano, se emocionou com a música dos “5 patinhos”, de Xuxa; A influenciadora gravou a reação do pequeno

Henri Brandt, de 1 ano, filho de Gabi Brandt e Saulo Pôncio, conseguiu explodir o fofurômetro, emocionado com a música “5 Patinhos” da Xuxa. Durante uma live no último domingo (19), a influenciadora mostrou o pequeno chorando ao ouvir a história da canção. Logo depois, vários internautas se derreteram com o vídeo e também se identificaram com ele, quando eram crianças.

Antes que a história possa ter um final feliz, a música conta que a mamãe patinha perdeu seus cinco filhotinhos. Dessa forma, Henri começou a chorar quando Gabi Brandt cantou para ele.

Embora ela tenha tentado explicar que a mamãe patinho acha os filhotes depois, ele não se convenceu e continuou chorando. “Calma, filho. Não fica triste, ela achou eles depois. Sofrimento, gente. O que eu faço agora?“, disse Gabi.

Reações na web

Enquanto isso, nas redes sociais, o vídeo foi compartilhado por vários seguidores da influenciadora. Da mesma forma que Henri, vários internautas contaram que se emocionavam nesta parte na infância. Além disso, o fofurômetro explodiu.

“O Henri me representa tanto, eu chorava horrores ouvindo essa”, escreveu uma internauta. “Estou presa no vídeo do Henri chorando com a música dos 5 patinhos, muito lindo”, disse outra.