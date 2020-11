Filha do cantor Belo é presa acusada de integrar quadrilha de golpes eletrônicos

PUBLICIDADE

Isadora Alckmin Vieira, a filha mais nova do cantor Belo, foi presa nesta quinta-feira, 12, no Rio de Janeiro, acusada de integrar uma quadrilha que fatura entre R$ 600 mil a R$ 1 milhão por mês com golpes eletrônicos. As informações são do jornal O Globo.

A estudante de Odontologia, de 21 anos de idade, foi presa com outras 11 mulheres pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD). A quadrilha é suspeita de agir em conjunto com a maior facção criminosa do Rio de Janeiro.

O pagodeiro Belo se pronunciou sobre o assunto: “Eu não sabia de absolutamente nada, falei com ela semana passada por telefone e ainda perguntei de tudo, da faculdade e tal. Dei sempre todo suporte como pai, pensão, faculdade, educação e amor. Me sinto muito triste e quero ser respeitado nesse momento”, desabafou o cantor.

As mulheres induziam as vítimas dos golpes a repassarem seus dados bancários e entregarem cartões a motoboys que, na verdade, eram outros integrantes da quadrilha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma denúncia anônima permitiu que policiais da DCOD encontrassem a “central” de golpes na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Isadora vai responder pelo crime de organização criminosa.