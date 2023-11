Filha de Elvis quis barrar ‘Priscilla’ por considerar filme um ataque ao pai

Lisa Marie teria classificado o roteiro como “chocantemente vingativo e desdenhoso” e criticou a forma como Elvis é retratado

São Paulo-SP (Folhapress)

Lisa Marie Presley, morta em janeiro deste ano, não queria que o filme “Priscilla” fosse lançado por considerá-lo um ataque à imagem de seu pai, o cantor Elvis Presley. De acordo com emails obtidos pelo site Variety, a cantora enviou mensagens para Sofia Coppola, diretora do filme, nos quais pedia que as filmagens fossem interrompidas.

Nas mensagens, Lisa Marie teria classificado o roteiro como “chocantemente vingativo e desdenhoso” e criticou a forma como Elvis é retratado. “O meu pai só aparece como um predador e manipulador. Como filha dele, eu não vejo nada do meu pai neste personagem nem a perspectiva que a minha mãe tem dele. Leio este roteiro e vejo uma perspectiva chocantemente vingativa e desdenhosa.”

Em resposta, Coppola escreveu que esperava que a cantora mudasse de ideia quando assistisse ao longa.

“Espero que, ao ver o filme final, você se sinta diferente e entenda que estou tomando muito cuidado para homenagear sua mãe e, ao mesmo tempo, apresentar seu pai com sensibilidade e complexidade.”

O filme deve estrear em dezembro deste ano e é baseado no livro “Elvis and Me”, de Priscilla Presley. Ela, que foi mulher de Elvis Presley, é encarnada por Cailee Spaeny enquanto Jacob Elordi, ator da série “Euphoria”, interpreta o rei do rock.