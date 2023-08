Festa de 40 anos de Tatá Werneck tem show particular de Sandy e do É o Tchan

A festa aconteceu no formato de um show particular na mansão de Tatá e seu marido, o ator Rafael Vitti

Tatá Werneck comemorou em grande estilo neste domingo, 27, o seu aniversário de 40 anos. A atriz já havia celebrado o novo ciclo no dia 15 de agosto em sua casa de praia ao lado de colegas de elenco, amigos e família. Dessa vez, a nova festa contou com a presença de Sandy, do grupo É o Tchan e de celebridades.

A festa aconteceu no formato de um show particular na mansão de Tatá e seu marido, o ator Rafael Vitti. A filha do casal, Clara Maria de 3 anos, também subiu ao palco para comemorar ao lado da mãe.

“Isso aqui é inédito na minha vida. Estou achando bem legal. Estou achando bom”, disse Sandy. Aos gritos, Tatá respondeu: “Te amo!”. Nos stories compartilhados pela artista em seu perfil no Instagram, a aniversariante e os convidados se divertem ao som de Vâmo Pula!, um dos sucessos da dupla Sandy e Junior.

Paolla Oliveira, Grazi Massafera, Nanda Costa e Luís Miranda roubaram a cena em cima do palco. O quarteto se jogou ao som de Tomada, do grupo É o Tchan. Paolla foi convidada para fazer a vez da loira do grupo e chamou a amiga Grazi para dançar ao lado dela. Mariana Ximenes também estava presente e se divertiu ao lado dos colegas.

Na manhã desta segunda-feira, 28, Tatá falou por meio dos stories sobre a festa de ontem e ressaltou que todos os presentes eram conhecidos. “Ontem foi um dias maravilhoso. Melhor festa da minha vida até hoje. Todo mundo ali é meu amigo, são pessoas que eu amo, que fazem parte da minha vida”, disse.

A atriz aproveitou para se declarar e elogiou o talento de Sandy “É muito amor, é muita admiração. Ela é uma artista sem igual. O que ela canta, o que ela representa. Sandy, eu te amo muito.”

Estadão Conteúdo