Fernanda Montenegro segue como contratada da empresa, diz Globo

A Rede Globo se manifestou nesta terça-feira (20) sobre Fernanda Montenegro, 93, contestando as informações de que a atriz teria encerrado o contrato com a emissora. A informação foi divulgada na segunda-feira pelo jornalista Lauro Jardim, colunista d’O Globo.

Em contato com Splash, a Globo apontou que nunca divulga detalhes de contratos, mas que a atriz segue na emissora. Inclusive, a empresa indicou que nunca confirmou o nome de Montenegro na novela “Terra Vermelha”, de Walcyr Carrasco.

A reportagem busca contato com o dramaturgo e com a assessoria da própria atriz.

De acordo com Lauro Jardim, o fim da parceria entre Fernanda e o canal teria implicado no desligamento dela do elenco da novela, na qual a atriz se preparava para atuar.

A trama em questão deve estrear no primeiro semestre do próximo ano, substituindo “Travessia” (TV Globo) no horário nobre. Segundo a revista Veja, Susana Vieira deve ficar com o papel que seria destinado a Fernanda na produção.

Vale lembrar que uma possível saída de Fernanda Montenegro da Globo não deve significar a aposentadoria da atriz.

Ela finalizou recentemente as gravações do longa “Dona Vitória”, em que contracena com Linn da Quebrada, e será dirigida por Walter Salles como protagonista de “Ainda Estou Aqui”, filme inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva.