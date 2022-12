Felipe Andreoli chora no ‘Mais Você’ após surpresa de Rafa Brites e dos filhos

Em seguida, a apresentadora perguntou se era verdade que Andreoli mantinha um calendário contando os dias para voltar para casa

O jornalista Felipe Andreoli se emocionou durante participação no programa “Mais Você”, da TV Globo, na manhã desta segunda-feira, 12. Ele está no Catar cobrindo a Copa do Mundo de Futebol, mas resolveu antecipar a volta ao Brasil depois da derrota da seleção brasileira para a Croácia na última sexta-feira, dia 9.

Conversando com a apresentadora Ana Maria Braga, ele foi surpreendido com a aparição da mulher, Rafa Brites, e dos filhos, Rocco e Leon, ao vivo no programa e não conteve as lágrimas. “Nós preparamos uma surpresa e resolvemos mantê-la mesmo você voltando hoje para casa porque essa sua viagem é muito longa. Até você chegar aqui, você já vai estar com saudades de novo”, disse Ana Maria ao introduzir os convidados.

Em seguida, a apresentadora perguntou se era verdade que Andreoli mantinha um calendário contando os dias para voltar para casa. “Eu estava. Eu fiz um calendário para deixar para o Rocco e eu mesmo fui contando. Essa volta estava marcada para o dia 20, e aí com o Brasil saindo, ela antecipou uma semaninha”, explicou.

“Não aguento ficar vendo. Você quer me matar do coração, né Ana Maria?”, completou o jornalista ao assistir Rocco, de 5 anos, brincar na piscina de bolinhas montada no estúdio da Globo. O caçula do casal, Leon, de 10 meses, também foi assunto durante o “Mais Você”. Rafa Brites mostrou um vídeo do pequeno falando “papá”, a primeira palavra dele. Novamente, o jornalista precisou enxugar as lágrimas assistindo à família.

Estadão Conteúdo