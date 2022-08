Fê Paes Leme usou óculos por causa de conjuntivite em 1ª vez com João Vicente

O ator esteve no “Quem Pode, Pod”, das atrizes Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, e relembrou momentos com as amigas

O episódio do podcast "Quem Pode, Pod", das atrizes Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, com João Vicente de Castro teve diversas revelações. Além de relembrar de como era ter a "profissão" de marido de Cleo Pires, o ator, de 39 anos, contou no que ele e Paes Leme já transaram de óculos e tampão para não serem conhecidos. Tudo começou quando João Vicente falava sobre o ego de ser elogiado após uma noite de sexo com suas affairs. Fê Paes Leme, então, afirmou não ter grandes recordações de quando eles ficavam. "Engraçado que eu não lembro. Não marcou", disparou. "Tá bom", reagiu o ator. "Ele não chorou com você, Fernanda?", indagou Giovanna Ewbank. "E esse papo de chorar, João?", questionou Paes Leme. "Você não chorou com a Fernanda?", reforçou a mulher de Bruno Gagliasso. "Acho que não", comentou o apresentador do "Papo de Segunda" (GNT). João Vicente de Castro explicou que apenas chora quando há um envolvimento que vai "muito além" do orgasmo. Fernanda Paes Leme aproveitou a deixa para relembrar quando começou a ficar com o ator. "Sabe que a primeira vez que beijei o João eu tava com conjuntivite. O nosso medo era que a gente queria que nenhum dos nossos amigos soubesse. Então, a gente se beijou e depois ficou: 'a conjuntivite apareceu?", revelou Fernanda. "Eu vou um pouco mais fundo… A gente transou com óculo de grau. Lembra?", perguntou João Vicente de Castro. "Como assim?", gritou Gio Ewbank. "O medo era tanto da conjuntivite que ela transou de óculos", continuou o ator. "Gente, para. Cancela esse podcast. Não vou conseguir voltar… Eu ainda estava com uma gase [nos olhos]", gargalhou Fernanda. "Você vê que tesão", brincou o apresentador do "Papo de Segunda". Em meio aos risos, Fê Paes Leme elogiou João Vicente de Castro por seguir seu amigo mesmo após o envolvimento e confidenciou que a transa com o ator parecida "cena de novela".