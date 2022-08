Gio Ewbank revela que já chorou durante o sexo com saudade de outro

João Vicente de Castro foi o convidado da semana do “Quem Pode, Pod”, comandado no YouTube por Fê Paes Leme e Giovanna

A cada episódio novo do “Quem Pode, Pod”, podcast comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, as confissões sexuais rolam soltas. Desta vez, durante a participação de João Vicente de Castro, eles abriram o jogo sobre um tema curioso: chorar durante o sexo.

Ao ser questionado pelas apresentadoras, o ator não fugiu do assunto. “Já aconteceu. Quando você está ali em um date com a pessoa legal, vocês começam a conversar e o papo flui muito bem. Aí começa um carinho gostoso, fica todo mundo pelado, começa a transar e a olhar no olho da pessoa…É impossível não se apaixonar.”

“Aquilo ali é um balé incrível. Às vezes eu choro [durante o sexo], mas escondo”, admitiu o ator e comediante. A franqueza do convidado animou Giovanna a também se abrir sobre o assunto.

“Eu já chorei também transando, mas chorei transando com saudade do ex. Foi com o segundo cara com quem transei. Foi muito diferente, eu já estava acostumada a transar com o outro. Chorava com saudade de como era com o primeiro”, confessou a esposa de Bruno Gagliasso.

“Eu já chorei também, de emoção”, confessou também Fernanda Paes Leme. “Gozei chorando, de emoção mesmo, de alcançar aquele lugar da troca. E não é um choro de felicidade. Vem meio uma convulsão, uma tremedeira”, descreveu.