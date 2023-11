Robert Pattinson vai ser pai pela primeira vez

A namorada do ator, Suki Waterhouse, deu a notícia no meio de um festival de música no México

Olha eles! Para quem achava que Robert Pattinson seguia vida e curtia adoidado está muito enganado, tudo indica que o ator está se aposentando da vida de galã e que vai aproveitar muito a fase da paternidade ao lado de sua namorada, Suki Waterhouse. A cantora deu a notícia sobre a gravidez dos dois em um festival de música no México. Vale ressaltar que os dois estão juntos desde 2018, quando foram vistos juntos em Londres. Recentemente, ela surpreendeu ao contar que ainda fica muito animada ao ver o número de Pattinson em seu celular quando ele liga. “Acho que ele sente o mesmo por mim. Sempre temos muito a dizer e eu acho hilário”, contou. Para quem não conhece, Suki nasceu em janeiro de 1992 e é filha de uma enfermeira com um cirurgião plástico. Ela viralizou no TikTok quando sua música Good Looking virou sucesso na rede social.