Thiago Pantaleão causa nos Ensaio da Anitta: “Quem quiser comer é só dar um gritinho”

Anitta e Thiago Pantaleão causaram com o público de Floripa. O muso esteve no Ensaio da cantora para o carnaval na cidade e causou a falar sobre o seu bumbum GG, revelando que quem quisesse comer era só dar um gritinho. A multidão foi à loucura com a provocação e a cantora caiu na gargalhada.

“Quem quiser comer depois é só dar um gritinho”, disse ele em cima do palco.

O cantor foi um dos convidados da cantora e, além de soltar a voz, dançou muito.