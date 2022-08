Ezra Miller pede desculpas após polêmicas e diz estar em tratamento

Em um comunicado enviado ao ‘Variety’, ele afirmou que passa por um momento de crise e assegurou já estar buscando tratamento

Após diversas polêmicas e acusações, o ator Ezra Miller, 29, quebrou o silêncio e falou sobre seu comportamento nos últimos dois anos. Em um comunicado enviado ao site Variety, ele afirmou que passa por um momento de crise e assegurou já estar buscando tratamento.

“Tendo passado recentemente por um período de crise intensa, agora entendo que estou sofrendo problemas complexos de saúde mental e comecei um tratamento contínuo”, diz o texto. “Quero pedir desculpas a todos por ter alarmado e chateado com o meu comportamento passado.”

“Estou comprometido em fazer o trabalho necessário para voltar a um estágio saudável, seguro e produtivo em minha vida”, finalizou o astro de filmes como “As Vantagens de Ser Invisível” (2012), “Animais Fantásticos” (2016-2022) e “Liga da Justiça” (2017).

O ator foi preso algumas vezes no Havaí este ano, acusado de agressão. Além disso, também foi acusado de assediar uma mulher na Alemanha, asfixiar outra mulher na Islândia e hospedar três crianças e sua mãe em uma fazenda com armas, um ambiente inseguro.

As acusações em torno do ator viraram uma preocupação para a Warner Bros Discovery, estúdio responsável por filmes estrelados por Miller, como os da DC Comics e o spin-off de “Harry Potter”, “Animais Fantásticos”. As críticas ao estúdio se intensificaram após a notícia que o filme “Batgirl” seria cortado, mas “The Flash” não.

O longa-metragem estrelado pelo ator deve ser lançado em 23 de junho de 2023, e conta com aparições de Ben Affleck e Michael Keaton, ambos interpretando Batman. Uma fonte afirmou, também a Variety, que a Warner Bros apoia a decisão de Miller buscar por ajuda profissional.