Ex-nora de Rita Lee lamenta morte com uma série de fotos da cantora e filho

Em uma publicação, a escritora Camila compartilhou fotos do filho, Arthur, 5, fruto do relacionamento com o artista plástico Antonio Lee

Rio de Janeiro – RJ

Camila Fremder, ex-nora de Rita Lee, que morreu na noite desta segunda-feira (8), aos 75 anos, lamentou a morte da rainha do rock com uma série de fotos da artista com o neto.



Em uma publicação no Instagram, a escritora Camila compartilhou fotos do filho, Arthur, 5, fruto do relacionamento com o artista plástico Antonio Lee.



Nas imagens, é possível ver a cantora segurando o neto várias vezes quando ele era bebê, e em uma delas a rainha do rock toca piano com o pequeno. Em outro clique, Arthur, já mais próximo da fase atual, faz companhia para a avó, sentado ao lado dela em um sofá.

Morte da cantora

Em comunicado, a família afirma que Rita Lee morreu nesta segunda-feira (8) em sua casa, em São Paulo, “cercada de todo o amor da família, como sempre desejou”. O velório será nesta quarta-feira (10), das 10h às 17h, e será aberto ao público.



“Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou.



O velório será aberto ao público, no Planetário do parque Ibirapuera, na quarta-feira (10) das 10h às 17h. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular.

Nesse momento de profunda tristeza, a família agrade o carinho e o amor de todos”.