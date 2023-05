Sérgio Hondjakoff reencontra filho depois de reabilitação

Ator estava internado desde o meio do ano de 2022 por causa de uma surto causado pelo seu vício em drogas

Nós já sabemos todo o bafafá por trás da vida de Sérgio Hondjakoff e as drogas, deixaremos o que aconteceu no passado, no passado e focaremos no hoje, afinal, ele reencontrou o seu filho. O ator esteve internado desde o meio do ano de 2022 e saiu após o tratamento completo.

O ator recebeu ajuda de diversos artistas para conseguir ter o seu tratamento realizado com sucesso. Sua primeira internação aconteceu com a ajuda de Rafael Ilha, em Sorocaba.

O reencontro entre os dois, pai e filho, aconteceu na Lagoa da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Que seja uma fase de recomeços para o ator e toda a família.