Ex-empresária de Claudia Rodrigues se posiciona sobre pedido de casamento

Adriane Bonato se pronunciou sobre o vídeo que a atriz publicou na última terça-feira (7), e pediu desculpa pela demora

Adriane Bonato, ex-empresária da atriz Claudia Rodrigues, 52, se pronunciou sobre o pedido de casamento feito na última terça-feira (7). Rodrigues publicou um vídeo em seu Instagram revelando o romance com Bonato e a pediu em casamento.

“Precisei me ausentar para pensar e colocar as ideias no lugar, para poder dar a resposta, pois amor existe de ambas as partes. E por mais que haja amor é complicado para mim porque eu sempre estive ligada na parte profissional, nos negócios e no cuidar dela”, escreveu na legenda do vídeo.

“Claudinha o que tenho para dizer para você é: Eita pequenininha, você é danada hein, quando quer uma coisa, não desiste né. Você me pegou de surpresa, não esperava que você fizesse isso… Mas estou indo aí conversar com você, tá! Me espera!”, completou no texto.

No vídeo, ela se desculpou por não ter se pronunciado sobre o pedido antes. “Agora com essa mudança eu precisava sentar e colocar as coisas no lugar”, disse. Em seguida, ela falou diretamente com Claudia e afirmou: “amanhã estou aí para a gente conversar e resolver isso juntas”.

“Depois que eu conversar com ela eu venho aqui para trazer para vocês aquilo que está todo mundo esperando. Mas que eu só posso falar para vocês depois que eu falar com ela. Beijos, Deus abençoe e até amanhã”, completou a ex-empresária.