Ex-BBB Jessi Alves comemora saída da solteirice e se declara para namorada

Enquanto uns não querem saber de romance durante o Carnaval, outros comemoram estarem apaixonados. Jessi Alves, do BBB 22, celebrou o relacionamento com a produtora audiovisual Sté Frick e disse que nunca achou que seria possível encontrar alguém que seria feliz.

Ela disse também que sempre que era perguntada se estava solteira procurava levar para o lado engraçado por nunca se imaginar namorando. “Todas as vezes que abro a caixinha de pergunta aqui no Instagram, a pergunta que mais fazem é se eu estou solteira… Por muitas vezes eu deixei de responder essa pergunta ou levei ela para o lado cômico, porque sempre a resposta era a mesma”, começou ela.

“Sempre achei que relacionamento não era para mim, porque em todas as tentativas, nunca senti que fosse possível encontrar alguém que seria feliz e me amaria na mesma intensidade que eu”, continuou.

Jessi afirmou que depois de participar do reality show estava ainda mais desacreditada de topar com alguém legal. E se declarou para a namorada, comemorando ao final: “Você é a coisa mais linda da vida. É carinhosa, afetuosa, cuidadosa, com um dos maiores corações que já conheci! Com um simples toque, olhar me acalma e equilibra. Que encontro gostoso. Eu te amo muito.”

“Finalmente posso dizer: não estou solteira”, finalizou.