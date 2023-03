Ex-BBB Carla Diaz viraliza ao participar de audiência na Câmara dos Deputados

Usuários das redes sociais brincaram com o fato de o deputado Felipe Becari, noivo da atriz, contar com Carla Diaz para tudo

São Paulo – SP

A ex-BBB Carla Diaz viralizou, na tarde desta quarta-feira (29), ao ser vista na Câmara dos Deputados, em Brasília. A artista compareceu a uma das audiências da Comissão da Cultura, ao lado de seu noivo, o deputado Felipe Becari (União Brasil-SP), que acaba de ser eleito vice-presidente do grupo especial.



“Minha noiva é da classe artística e, por isso, tenho participado de vários grupos da classe, é minha alegria estar aqui”, declarou Becari, em seu discurso no plenário.



Na web, os usuários brincaram com o fato de o deputado contar com Carla Diaz ao seu lado, em tudo o que faz. Os internautas fizeram, até mesmo, comparações à relação da atriz com Arthur Picoli, no BBB 21.

“Esse sim aceitou ser companheiro da Carlinha no amor e no jogo né?”, brincou um fã. “E eu achando que a coisa mais humilhante da Carla foi o pedido de namoro para o Arthur. Aí vem isso”, disse outro.