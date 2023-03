Filha de Leandro revela porque Leonardo não foi em seu casamento: “Não convidamos”

De acordo com a médica, a cerimônia foi completamente improvisada, tendo apenas 20 convidados presentes.

Polêmica! Amores, não sei se vocês ficaram sabendo, mas nesta terça-feira (28) a médica Lyandra, filha do falecido cantor Leonardo, que fazia parte da dupla sertaneja Leandro e Leonardo, se casou com Lucas Santos,porém, algo chamou bastante a atenção do público, o seu tio , o cantor Leonardo, não estava presente na cerimônia.

Diante desta repercussão, Lyandra veio a público e explicou a que cerimônia não havia sido planejada com meses de antecedência e que tudo foi feito em cima da hora.

“Nós não havíamos planejado nada. Nós estávamos sentindo no coração que Deus queria isso da gente. Esse mês estou estudando muito e é um tempo que estou em Goiânia. E aí, pensamos ”por que não fazer agora? Vamos pegar uma tarde para gente realizar esse desejo nosso’. Pegamos esse dia separado por Deus, fizemos uma cerimônia. Foi lindo”, iniciou a filha do falecido cantor.

Por fim, a médica afirma que no evento haviam só as pessoas mais próximas dos noivos, sendo apenas 20 convidados, e que por isso não teria convidado o tio e ex-parceiro de dupla do pai.

“Foi uma cerimônia muito pequena, com 20 pessoas. Nossos pastores, nossos irmãos, nossos pais e nosso filho. Não convidamos ninguém, tios, ninguém… Senão, ia perder um pouco do sentido. Fizemos numa terça, no meio da semana, não foi festa”, revelou a gata.