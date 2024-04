Ex-Band e RedeTV!, comentarista Guilherme Pallesi vai participar de reality na Record

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

Conhecido pelo público por ter sido comentarista esportivo na Band e no Esporte Interativo, e por ter feito programas de entretenimento na RedeTV!, o jornalista Guilherme Pallesi, o Guipa, estará em A Grande Conquista 2, reality show da Record que estreia neste mês.

Ele fará parte do elenco que terá diversas figuras conhecidas, como Andréia Andrade, ex-esposa do cantor Nahim, e os ex-BBBs Diego Grossi, do BBB 14; e Ana Paula Costa, a Bruxinha, do BBB 18.

Será a primeira experiência de Pallesi como participante de reality show. Atualmente, ele apresenta o programa Mix Tudo, da rádio Mix FM.

A estação, inclusive, procura alguém para o lugar de Guilherme Pallesi, equanto ele participa do reality show, de forma temporária.

Pallesi trabalhou na Band como comentarista de futebol nos programas de Milton Neves e na Rádio Bandeirantes. Também teve passagem destacada no Esporte Interativo, onde foi debatedor do programa De Placa por quase dois anos.

Sua última empreitada na televisão foi como co-apresentador do programa Bom Dia Você, que ocupou as manhãs da RedeTV! por três meses em 2022. Pallesi fez a atração junto com Alinne Prado e Eri Johnson.

A Grande Conquista 2 terá como principal novidade uma mudança no comando. Mariana Rios deixa a atração e Rachel Sheherazade, que se destacou na última temporada de A Fazenda, passa a ser a apresentadora. O reality estreia no próximo dia 22.