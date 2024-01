‘Estão de luto’, diz produtor sobre reunião de Friends em homenagem a Perry

Jesse Collins, produtor-executivo da série “Friends”, falou sobre uma possível reunião do elenco em homenagem a Matthew Perry no Emmy Awards

Jesse Collins, produtor-executivo da série “Friends”, falou sobre uma possível reunião do elenco em homenagem a Matthew Perry no Emmy Awards.

Collins disse que houve uma conversa para organizar algo em memória do ator. “Falamos sobre isso, mas imagino que, do lado deles, eles estão de luto por alguém que ainda era muito próximo”, disse, em entrevista ao The Hollywood Reporter.

O produtor apontou que ainda não era o momento certo. “Eu não posso falar por eles, mas todos temos que respeitar que eles eram sua própria família. Era simplesmente um pouco cedo demais [para uma reunião]”.

Matthew Perry morreu em outubro de 2023, aos 54 anos. Ele foi encontrado sem vida dentro de uma jacuzzi em sua casa. O ator sofreu “efeitos agudos da cetamina”, segundo relatório de autópsia.