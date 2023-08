Estado de MC Marcinho é crítico, diz ex-mulher

No momento, ele não tem condições de fazer o transplante de coração indicado pelos médicos

Ricardo Pedro Cruz e Ane Cristina

São Paulo – SP

MC Cacau, ex-mulher de MC Marcinho, comentou sobre o estado de saúde do cantor. A equipe do artista confirmou uma nova piora no quadro clínico nas últimas 72 horas após infecção generalizada.

“Ele saiu de um quadro estável para um estado que está nas mãos de Deus. Ainda não sabemos se deu uma melhorada. O estado dele, com essa infecção, se tornou crítico”, disse em mensagem exclusiva à reportagem.

No momento, ele não tem condições de fazer o transplante de coração indicado pelos médicos. A informação também foi confirmada à reportagem pela assessoria do artista.

MC Cacau acredita em recuperação do ex-marido. “Aguardando a todo momento melhoras. Confiamos em Deus. Eu acredito que vai ficar tudo bem. Márcio tem sido forte. Está lutando pela vida”.

O último boletim médico, divulgado hoje (23), diz que ele continua sob cuidados intensivos. “O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D’Or desde o dia 27/06/2023, continua sob cuidados intensivos, com piora do quadro clínico nas últimas 72h. Ele permanece dependente do coração artificial, hemodiálise e ventilação mecânica”, diz a nota.

MC Marcinho sofreu uma parada cardíaca em 10 de julho e precisou ser internado. Ele já tinha colocado um marca-passo, dispositivo que monitora e regula os batimentos cardíacos, em 2021.

O artista passou por uma cirurgia de implante do coração artificial e entrou na fila para o transplante de coração.

Desde então, o funkeiro já teve duas pioras no quadro e precisou de doações de sangue.

Nesta terça-feira (22), Mauro Garcia, irmão de Marcinho, disse que é necessário “um milagre” para Marcinho ser curado.