Hoje tem entrevista do Lula, ao vivo, na estreia de César Filho no SBT Brasil

O que mais está chamando a atenção do público, é o fato de que, durante as eleições de 2022, o jornalista demonstrou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Amores, vamos combinar que já era de se esperar que o jornalista César Filho fosse estrear em grande estilo como o novo âncora do SBT Brasil, principal telejornal do SBT, porém, eu não esperava que fosse desta forma, entrevistando o nosso atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Essa entrevista, que, nos bastidores, é considerada cordial e respeitosa entre as duas partes, é uma forma de selar, de uma vez por todas, a aproximação do SBT com o atual governo Lula.

Porém, algo que está chamando bastante a atenção do público é o fato de que, durante o governo Bolsonaro, César Filho demonstrou apoio para o ex-presidente e, inclusive, chegou a fazer publicidades para o tratamento precoce da Covid-19, durante o início do auge da pandemia.