Esposa pede que paparazzi não gritem para Bruce Willis

Ela cobrou respeito em relação a Bruce Willis e a quem estiver acompanhando o famoso nos passeios, além de prezar por questões de segurança

São Paulo – SP

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, 67, pediu para que os paparazzi respeitem o espaço do ator, diagnosticado recentemente com demência, que não gritem para tentar se comunicar com ele, tampouco façam perguntas ao artista.

Heming ficou incomodada após paparazzi flagrarem Bruce em um passeio com amigos, quando os profissionais gritaram para tentar se comunicar com o ator. A modelo diz compreender que seja o trabalho deles, mas ressaltou que Willis precisa ter seu espaço respeitado. Emma diz que os profissionais de imprensa podem ficar no seu espaço, mas que não transponham essa barreira.

Ela cobrou respeito em relação a Bruce Willis e a quem estiver acompanhando o famoso nos passeios, além de prezar por questões de segurança.

“Falo aqui com os fotógrafos e as pessoas de vídeo que estão tentando divulgar imagens exclusivas do meu marido. Apenas mantenha-se no seu espaço. Eu sei que este é o seu trabalho, mas… Por favor, não grite com meu marido, nem pergunte como ele está ou sei lá o quê… Não faça isso, ok?”

Conforme Emma Heming, dado o estado de saúde de Bruce Willis, que requer uma série de cuidados, é preciso respeitar “o espaço” do artista para que seja possível andar com ele “em segurança”.

Se você cuida de alguém com demência, sabe como pode ser difícil e estressante levar essa pessoa pelo mundo e passear com ela com segurança. Mesmo que seja apenas para tomar um café.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bruce Willis se aposentou do trabalho no ano passado, após ser diagnosticado com um quadro de demência frontotemporal.