Eri Johnson pede demissão da RedeTV! dois meses após estreia

O artista não esperou a emissora emitir um comunicado para falar sobre o assunto e abriu o jogo, compartilhando uma matéria

Eri Johnson, de 60 anos, pediu demissão da RedeTV!, apenas dois meses da estreia no comando do “Bom Dia Você”, programa que dividia com a jornalista Alinne Prado.

O artista não esperou a emissora emitir um comunicado para falar sobre o assunto e abriu o jogo ao compartilhar uma matéria do jornalista Flávio Ricco, em que informa a sua decisão, em seu Instagram.

Eri se reuniu com os executivos da emissora de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho, nesta segunda-feira (01), e comunicou seu desejo em deixar o canal paulista.

Nos planos para o futuro do ator, existe o desejo de lançar um programa semanal de auditório.