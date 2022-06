‘É namoro, estamos juntos’, diz consultor de ‘Sob Pressão’ sobre Marjorie Estiano

Médico, Márcio Maranhão assume relacionamento com protagonista de série da Globo

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ

Protagonista de “Sob Pressão”, Marjorie Estiano, 40, sempre foi reservada sobre a sua vida pessoal, mas pelo menos no que diz respeito às relações afetivas, há uma novidade confirmada publicamente, numa boa, pela outra parte envolvida.

“Estamos juntos e não vejo problema nenhum que as pessoas saibam sobre nós. Não existem boatos. É um fato e pronto”, contou à reportagem o cirurgião torácico e consultor da série “Sob Pressão”, Márcio Maranhão, 52, ao final da entrevista coletiva da produção, nesta quarta-feira (1).

Autor do livro que originou a série, Maranhão endossa que o protagonismo da produção continua sendo o Sistema Único de Saúde, o SUS. “Apesar das estruturas ruins, os hospitais públicos estão lotados de profissionais comprometidos assim como os personagens de ‘Sob Pressão'”.

Depois de quatro temporadas na TV aberta, a série estreou nesta quinta-feira (2) no streaming e, por enquanto, será exclusiva do Globoplay. A produção só deve ir ao ar na Globo no ano que vem. A volta do pai ausente de Evandro (Júlio Andrade), o vício com o álcool de Vera (Drica Moraes) e a descoberta de um câncer de mama de Carolina (Marjorie Estiano), estão entre os assuntos abordados ao longo dos 12 episódios.

“Essa temporada fala muito dessas relações dos personagens e das cicatrizes dessas pessoas. As cicatrizes ficam expostas”, pontua Júlio Andrade. “Vai ser duro a inversão de papéis. Mas é aquela coisa da vulnerabilidade que os médicos também passam e sofrem”, comenta Marjorie Estiano, que foi diagnosticada com a Covid-19 e está em isolamento.