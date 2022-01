Duda Reis sofre acidente e lesiona menisco

A atriz Duda Reis, 20, passou por maus bocados nos últimos dias. Ela teve de passar cinco dias ausente das redes sociais -onde costuma ser bastante ativa- para tratar de uma lesão no menisco, cartilagem presente na região do joelho.

Através dos Stories de seu Instagram, ela deu detalhes de como se machucou.



“No dia que fiz uma trilha, aceitei a brilhante ideia de saltar de umas pedras para cortar caminho.

No que eu saltei, caí muito mal. Com a adrenalina não senti, mas, no dia seguinte, acordei com muita dor. Não estava nem conseguindo pisar no chão de tanta dor, nem andar”, explicou Duda.



“Fiz todos os exames possíveis, a gente estava com muito medo de ter rompido ligamento, mas estou com uma inflamação superforte no menisco. Por isso estou com dificuldade de andar. [Mas] está bem melhor a dor”, acrescentou a artista.



Duda realizou também um segundo procedimento na clínica. “Como eu já estava no hospital para fazer mais exames e tomar medicamentos, aproveitei para colocar meu chip de anticoncepcional de novo. Ele ia vencer. Dura três anos.”



“Não dói, você toma anestesia local. Mas eu passo mal, tenho muita fobia de sangue”, admitiu.