Duda Reis desabafa após áudio de suposta traição de Nego do Borel vazar

PUBLICIDADE

Mais um capítulo na história de Duda Reis e Nego do Borel. Mas dessa vez, a atriz resolveu se abrir e comentar sobre a suposta traição de Nego do Borel com a digital influencer Lisa Barcelos.

O assunto tomou conta das redes sociais após a colunista Fábia Oliveira, divulgar um áudio em que a influencer detalha seu envolvimento sexual com o cantor. Em uma publicação na página do Instagram Gossip do Dia, Duda comentou: “Já, já os alecrins dourados aparecem chorando nos stories e negando o inegável de novo, ou postando alguma caridade… pode ser que repitam, na cara dura, que esse áudio super detalhado e real foi trollagem também, sendo que é impossível… nada novo sob o sol”.

Uma internauta criticou Duda, alegando falta de sororidade por parte da atriz, e ela rebateu: “Nunca existiu, faz parte do marketing dessa galera de Instagram falar de sororidade. Outra coisa que nunca existiu foi a falta de vergonha na cara do macho e o respeito inexistente pela ex-noiva (que na época era atual). Clássico, a famosa ‘machisse’. Dentre outras coisas que nunca citei”, enfatizou.

A ex parceira do cantor, usou suas redes sociais para desabafar sobre o relacionamento e sobre traições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja a seguir:

Lisa e Duda eram amigas, e inclusive há vídeos juntas fazendo dancinhas do TikTok. As especulações são que a partir dessa amizade, a influencer teria se aproximado do cantor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O relacionamento de Duda e Nego foi cheio de conflitos e desaprovação por parte do pai. O noivado entre os dois chegou ao fim em dezembro de 2020.