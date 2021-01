Com medo, Duda Reis deixa casa de Nego do Borel levando consigo apenas o cachorro

PUBLICIDADE

No final do ano passado, o agora ex-casal, Duda Reis e Nego do Borel anunciaram o término do relacionamento que durou dois anos. O anuncio foi feito com fotos românticas, trilha sonora e a promessa que seriam amigos apesar do fim. Mas a verdade por trás do rompimento, aparentemente não é tão bonita quanto os artistas demonstraram.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, Duda levou ao pé da letra a música das coleguinhas Simone e Simaria, e voltou para a casa dos pais levando consigo apenas o seu cachorro. Duda saiu para dar uma volta e não retornou mais, depois apenas ligou para o então namorado e colocou um fim no relacionamento.

A atriz tinha intenção de terminar o noivado com um exposed sobre tudo que viveu ao lado do ex, mas mudou de ideia e colocou panos quentes na situação.

Os pertences da Duda ainda estão na casa de Nego, pois o cantor avisou que só entregaria se ela fosse pessoalmente. Porém, ela confidenciou aos amigos que tem medo de retornar à casa.

Ainda segundo Fábia, o medo tem a ver com o comportamento abusivo do cantor, que inclui assédio psicológico e até agressão física, como empurrões. Para Duda, o estopim para o fim teria sido as “descobertas” feitas por ela na casa de Nego, que a colunista considerou impublicáveis. “Essa parte deixamos com as autoridades competentes”, diz uma matéria assinada por ela no O Dia.