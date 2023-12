Dominic West, ator de ‘The Crown’, diz que não fala mais com príncipe Harry

Apesar da briga, Harry admitiu que assiste “The Crown”, protagonizado pelo ator

Nos últimos tempos, a lista de desafetos de príncipe Harry se torna pública e só cresce. Além de membros da própria família real britânica e do casal David e Victoria Beckham, o filho caçula do rei Charles 3º deixou de falar com o ator Dominic West. E foi o intérprete do monarca na série “The Crown”, que contou o desentendimento, que teria acontecido em 2014 e provocou o afastamento total nos últimos anos

Dominic afirmou que mantinha um bom relacionamento com Harry muito antes do início da produção. Eles se conheceram em 2013, durante o evento de caridade Walking With the Wounded — quando viajaram à Antártida ao lado de veteranos de guerra. “Nós meio que perdemos o contato porque eu falei demais em uma entrevista coletiva. Nós não nos falamos desde então”, disse o ator britânico sobre a amizade com o Duque de Sussex no programa de rádio Sunday Morning.

A apresentadora Kate McCann quis saber o que tinha acontecido de tão grave para provocar o rompimento entre os dois. “Acho que me perguntaram o que nós fizemos. E o que fizemos para celebrar quando chegamos lá”, respondeu sem querer dar mais detalhes do episódio.

Em janeiro de 2014, um ano após a expedição, West deu entrevista e elogiou Harry para a imprensa inglesa. Disse que os dois teriam se aproximado durante a viagem e contou um detalhe curioso sobre o príncipe. “Ele parecia ter se especializado em construir latrinas. Ele construiu uma estrutura incrível com blocos para proteger do vento. Até tinha um suporte para papel higiênico”, comentou. Harry não gostou.

Em 2022, West assumiu o papel de Charles para a quinta temporada da série. Apesar da briga, Harry admitiu que assiste “The Crown”, protagonizado pelo ator, em participação no programa The Late Show with Stephen Colbert.