Dinho Ouro Preto diz que show por Mingau vai ajudar a pagar despesas médicas

O show, no Teatro Bradesco, tem ingressos à venda a partir de R$ 30,00 e promete reverter o valor para o tratamento de reabilitação do baixista

Folhapress

São Paulo – SP

O show “Juntos pelo Mingau”, que acontece na quinta-feira (14), pretende arrecadar fundos para auxiliar na recuperação do músico, baixista do Ultraje a Rigor, que foi baleado na cabeça enquanto passava pelo bairro Ilha das Cobras, em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. Em entrevista ao Estado de São Paulo, Dinho Ouro Preto deu uma ideia da dívida acumulada pelo amigo.

“Ele precisa se livrar dessa conta que, se eu não me engano, é de 600 mil reais e o teatro precisa estar lotado, a gente precisa celebrar o rock brasileiro sabe? Pelo Mingau”, afirmou o vocalista da Capital Inicial à coluna de Gilberto Amendola. “Agora ele precisa da ajuda dos amigos. Mingau ficou com uma conta gigantesca pendurada no hospital que precisa ser quitada”.

Além do Dinho, confirmaram a presença Claudia Gomes, da Banda Vega, Clemente, da Plebe Rude, David Cardoso Jr., Ivan Sader, Kiko Zambianchi, Leo Jaime, Marcelo Nova, Drake, Maurício Gasperini, Nasi, da Ira, Rodrigo Lima, da Dead Fish, Roger Moreira, da Ultraje a Rigor, Thunderbird e Tico Santta Cruz dos Detonautas.

O show, no Teatro Bradesco, tem ingressos à venda a partir de R$ 30,00 e promete reverter o valor para o tratamento de reabilitação do baixista. De acordo com a página do evento, os artistas vão se apresentar voluntariamente, sem cachê, e o Teatro Bradesco cederá o espaço para a realização do evento sem cobrar nada.