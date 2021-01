Ex-BBB Diego Alemão, comemora os 40 anos na praia

PUBLICIDADE

Vencedor do BBB 7, Diego Gasques, mais conhecido como Diego Alemão, completa 40 anos de idade nesta sexta-feira (22) e decidiu celebrar a data em companhia da namorada, Andresa Malucelli.

O ex-BBB e empresário, além de relaxar à beira-mar no seu aniversário, ainda trocou muitos beijos com a amada, com direito a ‘mão boba’ e tudo. Andresa ainda aproveitou para atualizar o bronzeado e tirar selfies.

