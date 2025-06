Diddy ameaça solicitar anulação de julgamento se jurado negro for dispensado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Sean “Diddy” Combs, preso por tráfico sexual e extorsão, acusa os promotores de seu julgamento de tentar dispensar um jurado negro de seu julgamento. Segundo o portal TMZ, ele solicitará a anulação do julgamento se o juiz dispensá-lo.



A promotoria alega que as respostas de um dos jurados eram inconsistentes. Em uma carta enviada ao juiz neste domingo (15), a equipe legal do rapper afirma que isto seria um pretexto para “eliminar mais um homem negro do júri”.



Vale ressaltar que, segundo o jornal britânico Daily Mail, cinco dos doze jurados são negros.



A defesa de Diddy argumenta que, apesar das respostas inconsistentes do jurado sobre sua residência, elas não querem dizer que ele não está apto para servir em um júri.



Eles também afirmam que, durante a investigação, ocorreram outros supostos “abusos” -como “força excessiva” nas invasões das propriedades do rapper e informações “falsas e prejudiciais” vazadas ao público.



Se Diddy solicitar a anulação, esta será a terceira vez desde o começo do julgamento, em maio.



O rapper e empresário da música, está preso de setembro de 2024, nega todas as acusações. Diddy também enfrenta uma série de processos civis, com denúncias que relatam abusos cometidos por ele com a ajuda de uma rede leal de funcionários e associados.