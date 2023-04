Detran adverte Domitila e Fred Nicácio após tour de moto pelo Rio

No perfil oficial do Twitter, o órgão compartilhou o vídeo dos ex-BBBs e advertiu pela falta do uso do capacete em cima das motos

Domitila Barros e Fred Nicácio foram advertidos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ) após um passeio de mototáxi pelo Complexo do Alemão na companhia do jornalista René Silva, do Voz das Comunidades.



No perfil oficial do Twitter, o órgão compartilhou o vídeo dos ex-BBBs e advertiu pela falta do uso do capacete em cima das motos.



“Alô, Domitila e Fred Nicácio Lindo ver vocês conhecendo e se encantando pelo Rio, mas da próxima vez que andarem de moto, não esqueçam o capacete. Segurança em primeiro lugar!”, escreveu.



O órgão de trânsito ainda acrescentou que a prática é passível de multa e perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



“Lembrando que a circulação de moto sem o uso do capacete é considerada infração grave, com multa e perda de 7 pontos na CNH”, afirmou.

ROLÊ PELO COMPLEXO

Os dois apareceram andando de mototáxi em fotos, e dançando ao som da música de Domitila no ponto. Eles ainda visitaram sedes de ONGs no complexo.



Durante o BBB, a miss já havia revelado sua vontade de conhecer o Alemão e outras comunidades do Rio e São Paulo.



Além de terem gravado na Globo nesta segunda-feira (24), Domi e Fred são presença confirmada na final do BBB 23, na noite desta terça-feira (25). Bruna Griphao, Aline Wirley e Amanda competem pelo prêmio de R$ 2,8 milhões.