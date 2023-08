‘Desnecessariamente se desconstruindo’, diz Mara Maravilha, voltando a criticar Xuxa

Mara, que recentemente assinou com a Rede Gospel Televisão para seus próximos trabalhos, respondeu um comentário de Xuxa em um programa

A apresentadora Mara Maravilha, que teve várias desavenças públicas com Xuxa nos últimos anos, voltou a criticar a Rainha dos Baixinhos nas redes sociais. Mara, que recentemente assinou com a Rede Gospel Televisão para seus próximos trabalhos, respondeu um comentário de Xuxa em um programa.

O vídeo compartilhado por Mara mostra a participação da loira no Sobre Nós Dois, do GNT. Nele, a apresentadora contava sua história com seu namorado, Junno Andrade, que começou casual. Sabrina Sato, anfitriã do programa, responde dizendo que fará o mesmo em seu próximo relacionamento: “Vai ser mara”, ela diz. “Não, vai ser Xuxa”, brinca a Rainha dos Baixinhos em seguida.

O trecho incomodou Mara Maravilha, que respondeu em seu Instagram. “Sabrina Sato, seja sempre MARAVILHOSA!”, escreveu. “Xuxa desnecessariamente se desconstruindo. Fica a dica. Vamos evoluir, inclusive o nosso público merece”.

Estadão Conteúdo