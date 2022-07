Deolane Bezerra se manifesta após polícia apreender suas joias e carro 

A advogada se tornou alvo de uma investigação e teve objetos de valor apreendidos; Nas redes, ela disse que ia se informar sobre o ocorrido

Deolane Bezerra, de 34 anos, se manifestou pela primeira vez, na última quinta-feira (14), após se tornar alvo de uma investigação e a polícia ter ido à sua casa, em Alphaville, em São Paulo, para fazer uma apreensão de joias e de um carro no valor R$ 1 milhão. As informações são do ‘UOL’.

A advogada e DJ fez alguns stories em seu Instagram comentando que havia acabado de sair de um voo e que iria se informar sobre o que estava acontecendo.

“Gente do céu, acabei de descer do avião e meu celular tá estourado. Eu vou tudo o que estão falando a meu respeito mais uma vez e eu volto pra gente conversar”, começou.

“É, Brasil, é sobre isso: ter opinião política, ser verdadeiro e trabalhar honestamente, muitas vezes, gera isso. Mas vamos para mais um processo. Vamos pra cima, sou brasileira e não desisto nunca, bora pra luta”, disse.

Entenda o caso

Na tarde de ontem, a 27ª DP de São Paulo fez uma operação na casa de Deolane em Alphaville, em São Paulo, cumprindo uma ordem judicial de busca e apreensão, a fim de coletar provas para um inquérito que investiga influenciadores que fizeram publicidade para a empresa Betzord, do segmento de jogos e apostas esportivas on-line.

Ao site Splash, do UOL, a irmã de Deolane, Daiane Bezerra, confirmou que foram apreendidos dois carros, uma Land Rover e um Porsche, avaliado em cerca de R$ 1 milhão.

A polícia também levou um relógio da marca Rolex e uma agenda com anotações. Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o suposto crime seria contra a economia popular e por associação criminosa, que indica lavagem de dinheiro.

Segundo a irmã da influenciadora, “Deolane, assim como diversos influenciadores, já divulgou essa empresa [Betzord]. Basta entrar no Instagram dos donos que terá fotos com vários artistas. Mas só sobre para a Deolane”, disse Daiane.

Em suas redes sociais, a Betzord divulgou um comunicado informando que “sempre atuou de forma correta e respeitando as normas legais”.

“A empresa está buscando as autoridades policiais para demonstrar que sempre atuou de forma correta e em estrito respeito às normas legais. Em respeito aos seus consumidores, reitera que sempre pautou sua conduta profissional dentro dos limites legais e seu produto é registrado nos órgãos competentes”, diz a nota.