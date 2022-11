Deborah Secco se apresenta com um figurino mais discreto após críticas no ‘Tá na Copa’

A atriz resolveu colocar uma blusa de mangas e um colete do uniforme para fugir do frio do estúdio da emissora

Rio de Janeiro – RJ

Um dia depois de ter recebido críticas sobre o figurino ousado na apresentação do programa “Tá na Copa”, do SporTV, Deborah Secco decidiu ser mais discreta na noite desta terça-feira (22). A atriz resolveu colocar uma blusa de mangas e um colete do uniforme para fugir do frio do estúdio da emissora.

Para completar look, a comentarista, claro, saiu do óbvio. No lugar da calça comprida caqui sem graça usada pelos outros companheiros de bancada, ela apostou em uma micro minissaia de 20 cm de comprimento.

Vale lembrar que um dos responsáveis pela escolha do figurino de Deborah, o estilista Erick Maia usou as redes sociais para alfinetar quem tinha criticado as roupas da atriz. “Deve ser horrível odiar a Deborah e não poder chamá-la de feia”, disparou ele ao publicar em seus stories, a segunda roupa usada pela atriz na noite: um camisetão do canal e botas para deixar as pernas à mostra. A primeira foi um cropped com calcinha à mostra.