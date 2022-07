Deborah Secco confessa que se arrependeu de procedimento estético 

Em uma entrevista ao jornal ‘O Globo’, a atriz comentou sobre suas cirurgias plásticas, sobre a vida profissional e pessoal

A atriz Deborah Secco, 42 anos, está aprendendo a lidar melhor com a pressão estética que sua profissão impõe. Em entrevista a Patrícia Kogut, do ‘O Globo’, a artista disse que precisou encarar isso a vida inteira.

“E agora [a pressão] vem para todo mundo, porque todos viraram pessoas públicas, com seus próprios canais. Mas, depois que vamos ficando velhas, entendemos o que de fato importa”, disse.

“Já entendi que não sou perfeita. Acho que é sobre apontar menos e se olhar com mais empatia. E falar de imperfeição libera as pessoas dessa busca constante”.

A atriz afirma não achar que está em sua melhor forma, mas que lida melhor com as “imperfeições”.

“Claro que, quando posto, procuro um ângulo melhor, posiciono a câmera em cima e coloco um filtro na cara amassada. Mas está tudo bem ser flagrada ou não no melhor ângulo ou ver uma foto que não me favorece. Isso tem importância nula para mim”, afirma.

“Antes, quando era mais jovem, tinha muita preocupação em aparecer perfeita o tempo inteiro, não só no âmbito físico. Jamais daria entrevistas como as que estou dando ultimamente. Talvez mentiria. Hoje não quero ser hipócrita. Meus erros não me definem. Estou mais livre das amarras da perfeição. Ir à praia não me incomoda mais. Se sair foto toda cagada, tudo bem. Estou sem malhar há um tempo, com bunda mole e barriga flácida. Não tenho mais essa vaidade”.

Há alguns anos, ela fez procedimentos estéticos, até que se arrependeu de um que “deu muito errado”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Sofri muito. Fiz preenchimento de olheira e maxilar. Ficou um horror, desfiz no mesmo dia. Quando cheguei em casa, o Hugo falou: ‘Isso é muito preocupante. Você não gosta de quem você é'”, lembra.

“Desde então, parei de fazer tudo. Porque fiquei ‘um alien’. Isso tem uns três anos. Me tocou o que ele falou. Ele me lembrou: ‘Você vai cair de novo naquele erro de buscar a perfeição inatingível?'”.

A atriz cogita tirar o silicone. “Não sou contra quem faz, só que tem quer ter muito sentido. Não pode ser banal. Se um nariz de fato incomoda, então, vai lá. Para mim, hoje não faz sentido. Até penso em tirar, mas não tenho coragem. Depois que a Maria nasceu, tenho muito medo de morrer. Fico com medo de anestesia porque tenho alergia a remédios. Tenho medo real de choque anafilático”.