Daniela Albuquerque critica Tatá Werneck por nova piada com a RedeTV!

Em 2020, a acomediante debochou da emissora ao comentar que seu vestido “tinha o orçamento de uma grade” do canal

A apresentadora da RedeTV! Daniela Albuquerque criticou Tatá Werneck por causa de nova piada com a emissora durante o Prêmio Multishow 2023, realizado nesta terça-feira (7), no Rio. Ela considerou uma falta de respeito o comentário da atriz sobre orçamento da empresa com a programação da TV. Não foi a primeira vez que a intérprete de Anely de “Terra e Paixão”, da Globo, que comparou seu vestido com a verba do canal.

Em 2020, ela também debochou da RedeTV! ao comentar que seu vestido “tinha o orçamento de uma grade” do canal. Dessa vez, ela retomou o assunto pedindo logo desculpas à emissora e alegando que usava um vestido mais caro do que a grade, “para não ter problema”.

Daniela, que é casada com a Amilcare Dallevo Jr., um dos proprietários da RedeTV! (outro sócio é Marcelo de Carvalho) se manifestou contra a atriz: “O vestido pode ser caro, mas a dicção e a falta de respeito é [sic] do valor de um vestidinho de chita”, detonou.

Tatá chegou a ser processada pela emissora, que pedia R$ 50 mil de danos morais, além de uma retratação da atriz e apresentadora em suas redes sociais e no mesmo Multishow, logo depois da premiação. No entanto, no ano passado saiu a sentença e a Justiça interpretou que foi uma piada incapaz de mudar a imagem das pessoas sobre a TV.