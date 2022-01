Daiana Garbin agradece acolhimento após revelar doença da filha com Leifert

Nesta segunda-feira (31), Daiana Garbin, 40, usou as redes sociais para agradecer aos seguidores pelo carinho que ela e Tiago Leifert, 41, receberam após anunciarem que a filha Lua, de 1 ano, está com um tipo raro de câncer nos olhos. A jornalista reforçou que eles estão confiantes da cura da menina.

“Mais uma vez muito obrigada por tantas mensagens”, disse. “Vocês não imaginam como está sendo importante nesse momento receber tanto amor, carinho, fé e orações. Nossos corações estão transbordando de amor. Vai dar tudo certo, estamos juntos nessa.”



A jornalista também anunciou que usaria as redes sociais para conversar com especialistas na doença. “[Vou falar] com médicos explicando a doença, falando da importância do diagnóstico precoce”, anunciou. “Procurem ajuda se vocês perceberem alguma coisa diferente nos olhinhos das crianças da sua família.”



Garbin e Leifert revelaram no sábado (29) que Lua tem retinoblastoma, um câncer que afeta a região da retina. “É um câncer muito raro que acontece em crianças muito pequenas”, explicaram. “Assim, elas não conseguem expressar que não enxergam mais. A Lua sempre enxergou tudo e nunca imaginamos que algo tivesse impedindo a visão dela.”



Segundo Ione Alexim, oftalmologista do ICNE (Instituto de Ciências Neurológicas), existem dois diagnósticos para esse tipo de câncer: o unilateral, quando só acomete um dos olhos, e o bilateral, com ambos os globos oculares atingidos. Esse último é o caso da filha dos jornalistas.



Trata-se de um tumor intraocular mais comum na infância. Ele atinge uma em cada 18 mil crianças e sua incidência no mundo é de 8.000 novos casos por ano, sendo 400 deles no Brasil.