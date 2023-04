Corpo de Moonbin é velado e artistas do Astro, seu grupo de k-pop, acompanham

Moonbin faria uma apresentação em São Paulo ao lado de Sanha, também integrante do grupo, em junho

São Paulo – SP

Artistas de k-pop de reuniram em Seul, na Coreia do Sul, para acompanhar o velório de Moonbin, cantor do grupo Astro que morreu nesta quarta-feira (19).



JinJin e Sanha, membros do Astro, chegaram ao velório para conduzir a cerimônia. A informação foi dada pelo portal sul-coreano Soompi. Vídeos publicados no Twtter mostram o cantor Cha Eun-woo, também do Astro, desembarcando no aeroporto de Seul.



Artistas e programas de entretenimento da Coreia do Sul cancelaram ou adiaram seus compromissos. É o caso do cantor Suga, do BTS, que adiou um evento de autógrafos. Além dele, o grupo Billlie cancelou sua programação desta semana –Moon Sua, integrante da banda, é irmã mais nova do Moonbin.



A polícia do distrito de Gangnam, que investiga o caso, ainda não sabe a causa causa da morte. A suspeita das autoridades é de que ele tenha se suicidado.



Moonbin faria uma apresentação em São Paulo ao lado de Sanha, também integrante do grupo, em junho. Seria a primeira apresentação dele no país.