Fabricio Carpinejar escreve carta aberta para Preta Gil

Leia o texto que o poeta escreveu para Preta, que a deixou emocionada

São Paulo – SP

O poeta, cronista, escritor e jornalista Fabricio Carpinejar, 50, fez um texto em homenagem à cantora Preta Gil, 48, que está tratando um câncer no intestino. Nesta semana, a artista voltou a ver seu nome no olho do furacão com os rumores do fim de seu casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy, 34. Os boatos são de que Rodrigo teria, supostamente, traído a cantora com sua ex-estilista.



Fabricio escreveu uma carta para Preta, o que a deixou emocionada. Leia, abaixo:

“Querida Preta Gil, Preta Maria, Preta da gente, o que é seu ninguém tira. O que é seu ninguém põe a mão. Tudo o que foi embora não era seu, inclusive a doença. Logo passará por ela pulando com os dois pés juntos. Você não precisa do amor de ninguém para se sentir amada. Você não precisa da lealdade de ninguém para se sentir protegida. Você não precisa da fidelidade de ninguém para se sentir correspondida. Você nasceu inteira e completa”, iniciou ele.



“Você nasceu lutando a ponto de algumas pessoas confundirem o que foi duramente conquistado pelo seu labor como parte natural delas. Mas não é. Jamais alguém pode profanar o santuário de seu dom. Colocar o coração para fora sempre será mais escandaloso do que colocar o peito à mostra na capa de um CD. A intensidade é perigosa, a fragilidade é transgressora. Você não merecia nada disso. Por mais que eu queira confortá-la com as minhas palavras, apenas o silêncio é curativo. Por mais que eu procure dizer algo relevante, não posso evitar que sofra. Por mais que você já tenha me curado com as suas canções, não há como cicatrizar no seu lugar”, continuou.



“A dor é pessoal e intransferível. Mas entendo que existem desígnios limpando os seus caminhos. As aparências perecem com o tempo, e deixam a nossa essência mais bonita. Libertação, livramento. Suas lágrimas logo encontrarão o seu suor e serão uma mesma água brilhante na pele. Se não fossem os desafios reservados a sua vida, você nunca seria grande. Se não fossem as dificuldades que teve que enfrentar ao longo da sua carreira, você nunca seria Preta Gil. Os obstáculos são do tamanho da sua coragem. Deus tem um jeito estranho de amar. Só exige o impossível de quem pode dar. Você é uma predestinada.



Meu abraço, Fabricio Carpinejar, finalizou.



Preta Gil, então, respondeu:

Tão emocionada que não sei nem o que falar! Obrigada, obrigada por ser tão especial”. O poeta comentou: “Preta, você não precisa falar, porque você vai além: você canta. Te amamos. Minha mão na sua!”.