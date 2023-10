Tiroteio e morte: Maraísa é pedida em casamento em meio a confusão

A cantora e sua irmã, Maiara, se apresentaram em Palmas, no Tocantins, nesta quinta (05) e no show terminou em tragédia

Meu Deus, o que aconteceu com minha querida cidade de Palmas, no Tocantins? A cidade era para ser o cenário perfeito para o pedido da mão da nossa querida Maraísa, mas o show das sertanejas acabou em tragédia com tiroteio e morte. O noivado foi oficializado com o pedido de Fernando Mocó diante do público.

“Vou fazer o pedido aqui agora para o meu sogro. Sogro, você deixa eu casar com ela, com a Maraisa?”, perguntou Fernando de cima do palco, recebendo um “sim” emocionado. Maraisa revelou então que o pai está chorando e, após enxugar as lágrimas dele, recebeu uma serenata. Mocó começou a cantar a música.

O final infeliz para os dois acabou sendo interrompido quando um tiroteio começou a acontecer quando elas ainda se apresentavam. Elas deixaram o palco Às pressas devido ao susto. A assessoria da dupla informou que elas estão bem, de acordo com o com Léo Dias.