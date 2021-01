Comemoração íntima? Após registro de Gusttavo Lima com taças de vinho, fãs suspeitam de encontro com Suita

PUBLICIDADE

Gusttavo Lima deixou os fãs em êxtase ao postar um clique intimista no dia do aniversário de Andressa Suita. Após passarem o último fim de semana juntos, o sertanejo exibiu uma foto de duas taças de vinhos e os admiradores começaram a suspeitar que seria uma comemoração a dois, com a modelo de 33 anos.

“A comemoração foi assim, um bom vinho e uma boa conversa a dois”, comentou um. “Podem anunciar a volta logo para acalmar meu coração?”, questionou um fã. “Cadê ela?”, escreveu uma mulher. “Trocou uma festa por uma boa conversa na varanda com vinho e estrelas Fez uma ótima troca”, afirmou outro.

Ontem, o músico postou uma homenagem para a mãe de seus filhos, Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2. “Feliz Aniversário… Muita saúde e que Deus te abençoe!”, escreveu ele.

Andressa e Gusttavo se casaram em 2015. Em outubro do ano passado, porém, a relação chegou ao fim e foi cercada de polêmica desde a forma como chegou ao fim até e assinatura do divórcio.