Cleo defende Luana Piovani contra Pedro Scooby

Atriz falou sobre o fato da apresentadora aparecer chorando nas redes sociais

A atriz Cleo Pires se pronunciou em defesa de Luana Piovani. Em publicação nos stories do Instagram, ela afirma que é preciso atenção ao caso da apresentadora contra o ex-marido Pedro Scooby, que estão enfrentando uma batalha judicial pelos filhos do ex-casal. Recentemente, o ex-BBB iniciou um processo contra Piovani, após ela ter reclamado sobre o não-pagamento do valor acordado da pensão.

“Gente, cadê a pressão pública em cima do que está acontecendo com a Luana Piovani? Quantas mulheres não passam por isso?”, iniciou Cleo. Segundo ela, um caso como essa ajuda a falar sobre outras pessoas que passam por situações semelhantes. “Processos irregulares em que os genitores dos seus filhos são tidos como tendo razão, o que se espera de homens e de mulheres, alienação parental, tanta coisa”, explicou.

A seguir, Cleo fez um alerta: “Eu conheço a Luana há tanto tempo e nunca a vi chorando. E ela está chorando nas redes sociais. Isso é muito sério”.

Por fim, finalizou com um recado a Scooby: ” A gente precisa falar sobre isso. Eu sei que é desagradável porque, no caso do genitor dos filhos dela, é um cara que conquistou muitos corações no Brasil. Ele é muito carismático, mas a gente precisa colocar as prioridades em seus lugares.”