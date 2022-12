Chitãozinho e Xororó cancelam show em cruzeiro depois da morte da irmã

“É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Rosaria Lima, irmã

São Paulo – SP

Morreu na manhã desta segunda-feira (5) Rosaria Lima, irmã da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó. A morte foi confirmada pela dupla nas redes sociais.

“É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Rosaria Lima, irmã de Chitãozinho e Xororó. A família agradece o entendimento de se reservar nesse momento de profunda dor.”

A dupla cancelou um show que faria no cruzeiro “É o Amor”, dos amigos Zezé Di Camargo e Luciano. Lima foi casada com o cantor Marciano, com quem teve uma filha, Marci Marciano.