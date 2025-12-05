Cary-Hiroyuki Tagawa, ator de ‘Mortal Kombat’, morre aos 75 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O ator Cary-Hiroyuki Tagawa, conhecido pela atuação em “Mortal Kombat” (1995), morreu aos 75 anos, em Santa Bárbara, nos Estados Unidos.



Segundo a imprensa internacional, ele teve complicações após um AVC. Margie Weiner, empresária do artista, confirmou que ele morreu em casa, cercado pelos familiares. “Cary era uma alma rara: generoso, atencioso e infinitamente dedicado à sua arte. Sua perda é imensurável. Meu coração está com sua família, amigos e todos que o amavam.”, disse à CNN.



Nascido em Tóquio, ele cresceu no sul dos Estados Unidos. Seu pai, militar, conheceu a mãe de Tagawa, Ayako, enquanto servia no Japão.



Ayako havia sido atriz de teatro no Japão. Tagawa disse ao jornal havaíano Midweek que ela lhe pediu para não seguir a carreira de ator porque não havia muitos bons papéis para asiáticos.



Ele investiu em outras áreas: cultivou aipo, foi motorista de limusine, motorista de caminhão de suprimentos para pizza e fotojornalista, mas começou na atuação aos 36 anos. Ele estreou em “O Último Imperador” (1987), e atuou em filmes como “Pearl Harbor” (2001), “Planeta dos Macacos” (2001), “Memórias de uma Gueixa” (2005) e “007 – Licença para Matar” (1989).