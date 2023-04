Cris Dias cobra a pensão alimentícia dos filhos de Thiago Rodrigues (de novo): “Todo mês isso”

Depois de dar o maior bafafá nas redes sociais sobre a cobrança ao ex-marido, a jornalista afirmou que ele pagou a pensão, mas com um valor menor do que o combinado diante da justiça

Não é de hoje que Cris Dias dá o que falar nas redes sociais cobrando seu ex-marido, Thiago Rodrigues, pela pensão dos filhos do casal. Mais uma vez, ela usou as redes sociais e disse que a pensão alimentícia estava atrasada, dizendo ainda que se não explana a situação, nada acontece.

Pra quem cornetou “ah, 1 dia de atraso e bla bla bla”…hoje é dia 18 e nada. O 5o dia útil já se foi há tempos. Notifica na justiça e nada. 0 reais. E aí, faz o que agora, galera do Twitter? Vcs que tem pena, não querem fazer uma vaquinha pra ajudá-lo a pagar a pensão? Bom dia. — Cris Dias (@crisdiass) April 18, 2023

“O problema é que, se não explano, a pessoa não paga. Todo mês isso. Se reclamo aqui, geralmente recebo logo. Então, prefiro essa humilhação pública a ver meu filho sendo negligenciado. Mães entenderão”, escreveu a jornalista no Twitter.

Depois de um tempo ela disse que a pensão tinha sido paga. “Não falei? Só explanar que funciona. Mas agora tô com outro problema. Demorou anos pra pagar e não passou o valor total. E agora, faz o quê? Acumula com a do mês que vem, que já tá quase chegando?”, reclamou.