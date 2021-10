Carol Celico desmente Carol Dias, mulher de Kaká, sobre reconciliação com ex-atleta

Em lua de mel com Eduardo Scarpa, a influenciadora, por meio de sua assessoria, afirmou que a tentativa nunca existiu

Carol Celico, por meio de sua assessoria de imprensa, desmentiu a informação dada por Carol Dias, atual mulher de Kakã.

Em entrevista para a revista Quem, Carol Dias acusou a influencer de ter tentado se reconciliar com o ex-marido, Kaká, as vésperas de seu casamento com o ex-jogador. Em lua de mel com Eduardo Scarpa, Celico afirma que a tentativa nunca existiu.

“Alguns meses antes do casamento do Kaká, em 2019, uma notícia sobre uma possível tentativa de reconciliação surgiu, porém as informações foram prontamente desmentidas por ambos, Caroline e Kaká. Ambos têm uma excelente relação e muito respeito pelos 14 anos de muitas conquistas quando estiveram juntos e pela linda família que constituíram, com dois filhos maravilhosos. Lamentamos mais uma vez a situação e continuamos torcendo para que a maturidade traga realmente mais segurança e clareza para quem a necessitam”, disse a equipe de Carol Celico.

Na mesma entrevista, Carol Dias rebateu as recentes notícias sobre eles não terem convidado a ex-mulher do jogador, Carol Celico, para o casamento, assim como não foram chamados para o dela, no último sábado.

“Eu sei que as pessoas esperam uma posição diferente de nós, mas não temos mesmo uma relação de amizade. O convívio entre eu e ela, e entre ela e meu marido, principalmente, é exercido com a única finalidade de estarmos próximos das crianças, participando do crescimento e desenvolvimento deles”, explicou.

“Alguns meses antes de nos casarmos, houve uma tentativa dela (e não dele, como disseram numa notícia mentirosa) de reatar o casamento e eu estava ciente de tudo que estava acontecendo, por esse fato nós não cogitamos convidá-la”, afirmou.