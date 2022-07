Carol Castro se declara ao novo namorado: ‘Parceria de vida que eu nunca tive’

“Simplesmente teve um match absurdo. Estou me permitindo viver isso e não escondendo também, acho que não precisa”, disse a atriz

A atriz Carol Castro, 38, abriu o coração e se declarou ao novo namorado, o produtor Marcos Rohrig, em entrevista à revista Marie Claire publicada neste sábado (16). Carol revelou que conheceu Rohrig enquanto gravava o filme “Férias Trocadas”, na Colômbia, e que o “match” entre o casal foi imediato.

“Simplesmente teve um match absurdo. Estou me permitindo viver isso e não escondendo também, acho que não precisa. Está muito bacana, uma parceria de vida que eu nunca tive. Muito especial, de verdade”, diz a atriz.

Segundo Carol Castro, o encontro entre os dois ocorreu de maneira inesperada. A atriz enfrentava momentos difíceis em sua vida pessoal quando conheceu o novo companheiro. “Me surpreendeu completamente. Eu estava vivendo uma situação muito difícil de vida, meu pai tinha sofrido um acidente, eu passei o meu aniversário trabalhando na Colômbia com uma preocupação familiar muito forte. Eu sou quase chefe de família, estava muito pesado”, disse à Marie Claire.

Além disso, a atriz afirma que não estava buscando por um novo relacionamento na época pois ainda se recuperava de seu último relacionamento, um namoro de dois anos com o ator Bruno Cabrerizo que chegou ao fim em dezembro de 2021. “Eu tinha acabado uma relação que, não posso dizer que estava fadada ao fracasso, mas tinha muitos obstáculos e que não foi fácil de terminar”.

Carol e Marcos Rohrig assumiram seu relacionamento publicamente em abril. A atriz tem feito declarações ao amado nas redes sociais, como uma postagem feita no dia 12 de junho em comemoração ao primeiro Dia dos Namorados do casal. Além de uma boa fase no amor, Carol também vive ótima fase profissional. Ela está no ar na série “Maldivas”, disponível na Netflix, e em “Insânia”, no Star+.