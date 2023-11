Carlos Alberto de Nóbrega tem alta do hospital depois de acidente doméstico

Nos últimos anos, seus problemas de saúde se agravaram e o humorista chegou a ficar internado por diversos motivos

Folhapress

São Paulo – SP

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega deu alta do Hospital Sírio-Libanês nesta sexta-feira, onde estava internado há poucos dias após cair de uma escada em sua casa de campo, trincar uma costela e bater a cabeça.

“Como sempre essa equipe maravilhosa do doutor Roberto Kalil cuidou de mim com o maior carinho, responsabilidade e eficiência. Agradeço também a equipe de neurologia do doutor Tuma! Agradeço minha esposa Renata pelo amor e cuidado comigo. E não posso agradecer ao carinho dos meus fãs. Estou de alta”, escreveu ele em uma publicação no Instagram.

Durante sua internação, as gravações do humorístico “A Praça é Nossa”, no SBT, ficaram suspensas. Carlos Alberto de Nóbrega está no canal desde 1987 comandando o programa de humor que é uma das maiores audiências da emissora, com exibição nas noites de quinta-feira.

Nos últimos anos, seus problemas de saúde se agravaram e o humorista chegou a ficar internado por diversos motivos, desde covid-19 a outras doenças.